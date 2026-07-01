Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünya futbolunun önemli isimlerinden Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Arca Çorum FK'nın Süper Lig'deki rakiplerinden olan siyah-beyazlı ekip, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldızın transferinde önemli bir aşama kaydetti. Yönetimin, oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

Transferin önündeki en büyük engelin ise mali şartlar olduğu ifade edildi. Trossard'ın temsilcisinin talep ettiği imza parası ve yıllık ücretin Beşiktaş'ın planladığı bütçenin üzerinde olduğu belirtilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu rakamları daha makul seviyelere çekebilmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği ve anlaşma zemini oluşturulması halinde Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.