Arca Çorum FK, 2026/27 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarının satış fiyatını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, normal satış fiyatı 3 bin 300 TL olarak belirlenen formalar, Kulüp Başkanı Savaş Balçık'ın desteğiyle taraftarlara 2 bin TL'den sunulacak.

Kulübün açıklamasında, forma fiyatındaki 1.300 TL'lik farkın Başkan Savaş Balçık tarafından karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada, kombine bilet satışlarında taraftarların gösterdiği yoğun ilgi ve kulübe duyulan güvene teşekkür edilerek, hayata geçirilen kampanyanın kulüp ile taraftar arasındaki güçlü bağın ve dayanışmanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Öte yandan, 2026/27 sezonu formalarının 11 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla satışa sunulacağı bildirildi.