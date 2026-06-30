Türkiye Karate Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Ümit Genç ve U21 Premier Lig’in son etap müsabakaları Kocaeli’nde yapıldı. Çorumlu iki sporcu derece yaparak madalya kazandı.

Karate il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe’nin yaptığı açıklamaya göre, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen ve yurt genelinden 1.600 sporcunun tatamiye çıktığı organizasyonda Çorum Belediye Spor Kulübü karatecilerinden Kutay Tekin U21 erkekler +84 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yine Çorum Belediye Spor Kulübü’nden U21 erkekler +76 kiloda mücadele eden Kayra Yağlı ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate Premier Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasından sonra gözler 16-18 Temmuz tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Ümit Genç ve U21 Türkiye şampiyonasına çevrildi. Antrenör Samet Türe, Samsun’daki şampiyonaya Çorum’dan 11 sporcunun katılacağını belirtirken, şampiyona dereceleri ve lig etaplarında toplanan puanların birleştirilerek sezon sonu birincilerinin belli olacağını, birinci olan sporcuların ise Polonya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceklerini söyledi.