Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde yer alan “sayokan” sporunda Çorum’un ilk madalyaları Karabük’ten geldi. Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil eden 12 sporcudan 11’i madalya kazandı.

Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu’nda, 13 ili temsilen 22 kulüpten 346 sporcunun katılımıyla düzenlenen Antrenör Bekir Bolat nezaretinde Çorum’u temsil eden Big Power Spor Kulübü sporcuları 8 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 11 madalya kazandılar. Bu madalyalar, sayokan sporunda Çorum’un kazandığı ilk madalyalar olarak kayıtlara geçti.

8 ALTIN MADALYA

Antrenör Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, minik kızlar 28 kiloda Elif Naz Kara, 31 kiloda Zehra Sevim ve +35 kiloda Ecrin Mira Türk, yıldız kızlar 49 kiloda Elif Ebrar Özçiftçi ve 54 kiloda Ceylin Sahra Balcı, ümit kızlar 49 kiloda Tuğba Çıtak ve ümit erkekler 49 kiloda Mustafa Arslan Gedik ile genç kızlar 55 kiloda Ayşe Sevda Yanaşma tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

Ümit kızlar 54 kiloda Ceylin Olcayto finalde yenilip Türkiye ikinciliğiyle teselli bulurken, genç kızlar 60 kiloda Cemre Turan ile büyük kadınlar 65 kiloda Ayşe Mert ise Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

DÜNYA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALDILAR

Düzenli ve disiplinli çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden antrenör Bekir Bolat, dereceye giren sporcuların Eylül ayında Antalya’da düzenlenecek Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceklerini belirtti.

SAYOKAN NEDİR?

Sayokan, kökleri Türk kültürüne ve tarihe dayanan, modern bir Türk savaş sanatıdır. Şiddeti değil; akademik, fiziksel ve ruhsal bir gelişimi amaçlayan, Türk töresine ve disiplinine dayalı bir eğitim sistemidir.