Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bolat yaptığı açıklamada, Çorum'un spor, sanayi ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK’yı tebrik eden Bakan Bolat, "kalıcı ve başarılı olur" diyerek, Çorum'un Orta Anadolu'nun Süper Lig'deki temsilci eksikliğini gidereceğini belirtti. Kentteki spor yatırımlarına da değinen Bolat, "Hükümetimizin yaptığı stadyum enfes bir stadyum. Spor salonları, millet bahçeleri. Gerçekten baktığımızda Çorum'da maşallah yok yok" dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ