Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Dünya Güreş Birliği (United World Wrestling) ve Dünya Etnospor Birliği (World Ethnosport) iş birliğiyle düzenlenen Keçiören 3. Büyük Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda düzenlenen güreşlerde 81 ilden 1500 civarında güreşçi mücadele etti.

Gençler 60 kiloda Ankara İlbank adına mücadele eden Yunus Emre Battal tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, minikler 60 kilonun finalinde yenilen Ramazan Çukurören (İskilip Belediyespor) ve gençler 70 kilonun finalinde kaybeden Ferhat Yiğit (Ankara İlbank) ise ikinciliği elde ettiler.