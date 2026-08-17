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Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzdeki yeni sezon yapılanma çalışmaları kapsamında Sayın Tahsin Tam, Genel Koordinatör görevine getirilmiştir. Tahsin Tam’a yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada, Tahsin Tam’ın Genel Koordinatör olarak göreve getirildiği duyuruldu.

Sezon başından bu yana Arca Çorum FK’nın yeni sezon yapılanmasında önemli rol üstlenen Tahsin Tam’ın kulüpteki görev tanımı belli oldu.

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