Arca Çorum FK’nın, 20 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Marcel Regula’yı transfer etmek istediği belirtildi.

Polonya basını kırmızı-siyahlı takımın Marcel Regula’yı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazarken, oyuncunun Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda kararsız olduğu, buna karşılık İngiltere ve Almanya liglerinden gelen tekliflere daha sıcak baktığı belirtildi.

Polonya’nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen Marcel Regula, 10 numara, sağ kanat ve forvet de oynayabiliyor. Genç futbolcu bu sezon Polonya Ekstraklasa Ligi’nde 3 karşılaşmada 262 dakika süre alırken, 1 gol attı.

Marcel Regula’nın Çorum FK’ya transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.