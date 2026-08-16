Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de, sezonun açılış maçında konuk olduğu son şampiyon Galatasaray’la 2-2 berabere kalırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Kırmızı-siyahlı takımın maçtaki mücadeleci oyunu spor otoritelerinden geçer not alırken, kulübün sahibi ve aynı zamanda başkanı Savaş Balçık’ın karşılaşma öncesinde yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından servis edilen görüntülerde, Savaş Balçık’ın Galatasaray’ın kazanma oranının 1, Çorum FK’nın kazanma oranının ise 15 olarak belirlendiğini ifade ederken, “Bizi yok saymışlar. Benim takımım onlardan daha büyük. Arkadaşlar! Onlara biz bugün var olacağımızı göstereceğiz. Biz yok sayılacak bir takım değiliz” ifadelerini kullandı.

BİZİ YOK SAYMIŞLAR

Balçık, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada; “İlk maçımız bu. O kadar küçümsediler ki bizi gözlerinde, yok saymışlar. O da top, bu da top, o da futbolcu, bu da futbolcu, aradaki fark bu kadar olmamalı. O kadar komik gördüm ki, bize 15 vermişler onlara 1 puan vermişler. Yani o kadar yok saymışlar bizi.

Suçumuz Anadolu olmak mı? Suçumuz Çorumspor olmak mı? Gerçekten çok üzüldüm. Belki benim adamlarım onlardan daha kaliteli, daha teknik, daha iyi oynuyor. Ama onlar büyük takım sözde.

BENİM TAKIMIM DAHA BÜYÜK

Benim takımım, benim oyuncularım onlardan daha büyük. Çünkü benim takımın, benim oyuncularımın aslan gibi yürekleri var. Yıkılmayacak bir yürekleri var ve takımını satmayacak kadar beyinleri var.

KAFAMIZI EĞDİRMEYİN

Ben sadece bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar size. Hepimiz şerefi, ailesi alın teri için oynuyoruz. Asla o alın terinizi yere sürdürmem. Asla o ailenizin kafasını ve çocuklarınızın kafasını yere eğdirmem. Sizler de gerek Anadolu’yu, gerek bizlerin ailesinin, gerek bizim çocuklarımızın kafasını yere eğdirmeyin.

Arkadaşlar! Onlara biz bugün var olacağımızı göstereceğiz. Bu kararı Allah’tan başka kimse veremez. Allah sizinle olacak arkadaşlar, buna inanın. Biz yok sayılacak bir takım değiliz” ifadelerini kullandı.