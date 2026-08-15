Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında konuk olduğu son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, uzatmalarla birlikte son 27 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta galibiyeti 90.dakikada yediği golle kaçırdı.

Maça ilk 11’de başlayan deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade ederken, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçtan sonra söylemiz kolay ama biz buraya galibiyet parolasıyla gelmiştik. Hocamız da bize demişti ki, ’15 dakika dayanabilirseniz bu maçı kazanırsınız’ diye.

Golü yedik ama inanılmaz reaksiyon verdik. Hocamızın dediği çıktık, 2-1 öne geçtik. Sonra kırmızı kart çıktı. Galatasaray maç boyunca baskı yapan bir takım olduğu için 10 kişi kaldığınız zaman da daha zor olacaktı, bunu biliyorduk. İkinci golü yemeseydik keşke. 1 puana sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum, ikisinin arasındayız. Galatasaray deplasmanı için 1 puan iyi ama, 3 puanı kaçırdığımız için de üzgünüz. İyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik.

Beraberlik bugün bizim için biraz sevindirici. Çorum halkı, ilk defa Süper Lig’de. yıllardır evinde kaybetmeyen Galatasaray’a karşı oynadık, yenilmedik. 3 puan alabilirdik. İyi bir başlangıç oldu” şeklinde konuştu.

ÇOK CAN YAKARIZ

Teknik direktör Uğur Uçar’dan da övgüyle bahseden Serdar Gürler, takımda tam bir aile ortamı olduğunu ve yüzden transferlerin uyum sorunu yaşamadıklarına vurgu yaparken, “Yeni transferler hemen hemen 1 hafta önce geldi. Çok az antrenman yaptık birbirimizle. Çorum’daki aile ortamına herkesi dahil ettiğimiz için yabancılık çekmediler.

Çorum bu sene çok büyük konuşmak istemiyorum ama can yakacak bir takım olma yolunda çok iddialı hocamızla beraber. Hoca gibi değil de ağabey gibi, yoldaş gibi. Böyle hocamız olduğu için çok mutluyuz, çok şanslıyız” şeklinde konuştu.