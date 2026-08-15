Trendyol Süper Lig’in açılış maçında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da karşılaşmanın ardından taraftarların tepkisi dikkat çekti.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Victor Osimhen’in golleriyle iki kez öne geçen sarı-kırmızılılar, Arca Çorum FK’nın mücadeleci futbolu karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın özellikle son bölümünde Galatasaray tribünlerinde Teknik Direktör Okan Buruk’a yönelik protestolar yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan beraberlik ve takımın ortaya koyduğu performans nedeniyle Buruk’a tepki gösterdi.

Maçın son düdüğünün ardından da tribünlerde protestolar devam etti. Taraftarların bir bölümü yönetimi istifaya davet ederken, Buruk da tepkilerin hedefindeki isimlerden biri oldu.