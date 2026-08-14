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Eksik kalmasına rağmen mücadeleden kopmayan Arca Çorum FK, karşılaşmanın kalan bölümünde savunmada direnç göstererek tarihi deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Osimhen’in ikinci golüyle skoru yeniden eşitledi. Ancak maçın 70. dakikasında Kyziridis’in kırmızı kart görmesiyle Çorum FK sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Osimhen’in golüyle geriye düşen Çorum FK, kısa süre içerisinde müthiş bir reaksiyon gösterdi. Aleksandro Kyziridis’in 59. dakikadaki golüyle eşitliği yakalayan Kırmızı-Siyahlılar, iki dakika sonra Jesus Ramirez’in golüyle 2-1 öne geçti.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Arca Çorum FK, sezonun açılış maçında Galatasaray’a konuk oldu. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Kırmızı-Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu cesur ve etkili futbolla dikkat çekti.

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