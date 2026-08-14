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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Semahat Atalay’ın eşi, Salih Fatih Atalay ve Dilek Atalay Kara’nın babaları, Dr. Recep Burhanoğlu’nun dayısı olan İhsan Atalay’ın cenazesi, bugün saat 14.45’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türk güreşinin yüz aklarından, 1934 Cemilbey doğumlu Mahmut Atalay, 2004 yılında Ankara’da, 70 yaşında hayata veda etmişti.

Atalay Grup Ağaç İşleri Makinaları Firması Kurucusu, emekli teknik öğretmen İhsan Atalay’ın uzunca bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

Çorum’un yetiştirdiği ünlü pehlivan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Mahmut Atalay’ın kardeşi İhsan Atalay (83) Ankara’da hayatını kaybetti.

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