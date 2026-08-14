Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonuna giren Arca Çorum FK, geride kalan 14 sezonda 490 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 216 galibiyet, 131 beraberlik, 143 yenilgi aldı ve 779 puan topladı. Rakip fileleri 708 kez havalandıran Arca Çorum FK kalesinde ise 519 gol gördü.

Arca Çorum FK 490 maçın 246’sını deplasmanda oynadı. Rakip sahalarda 87 galibiyet, 65 beraberlik alarak 326 puan toplayan Arca Çorum FK 94 kez de yenilirken, attığı 301 gole karşılık 288 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım sahasında çıktığı 244 maçta ise 129 galibiyet, 66 beraberlik, 49 yenilgi aldı. Hanesine 453 puan yazdıran Arca Çorum FK 409 gol atarken kalesinde 231 gole engel olamadı.