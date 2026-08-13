Çorum FK’da, transfer görüşmesi yapması için izin verilen futbolculardan Eren Karadağ beklenildiği gibi Trendyol 1.Lig takımlarından Sarıyer’e kiralandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Sarıyer Kulüp Başkanı Emre Yaldız’ın da katıldığı imza töreninde konuşan Eren Karadağ, hedefleri olan büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandığını, kendisinin de bu şampiyonluğa katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Eren Karadağ, Çorum FK formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 9 gol-9 asistlik skor performansı sergiledi.

Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’nın geçen sezonki kadrosundan Emeka Eze, İbrahim Sehic ve Joseph Attamah’ı transfer ederken, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’ya verdiği Hasan Emre Yeşilyurt’u ise kiralamıştı.