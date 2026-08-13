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Arca Çorum FK ile Galatasaray arasında Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak.

Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlı takım bugün Merzifon Havaalanı’ndan 10.30 uçağı ile İstanbul’a gidecek. Karşılaşmanın hazırlıkları çerçevesinde son antrenmanını İstanbul’da yapacak olan kırmızı-siyahlılar karşılaşma saatini beklemeye başlayacaklar.

Çorum FK, son şampiyon Galatasaray ile 14 Ağustos Cuma günü oynayacağı sezonun açılış maçı için İstanbul’a bugün gidecek.

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