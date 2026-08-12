Çorum’u yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor’da kulüp yönetimi, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Mimar Sinanspor Başkanı Hacı Ömer Yağlıdere ve Asbaşkan Batuhan Eray, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı İhsan Çıplak ile MHP Merkez İlçe Başkanı Serdar Avcu’yu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette kulübün yeni sezon hazırlıkları ve PGL süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Hacı Ömer Yağlıdere ve Asbaşkan Batuhan Eray, ziyaretin anısına İhsan Çıplak ve Serdar Avcu’ya Mimar Sinanspor forması hediye etti.