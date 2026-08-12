Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, TSYD heyetine teşekkür etti.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Çorum’da spor basınının çalışmalarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Vali Ali Çalgan ile paylaşırken, spor gazetecilerinin yeni sezonda karşılaşabileceği konular da ele alındı.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, Çorum sporunun mevcut durumu ve kentte spor basınının çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Çorum İl Temsilcisi Selahattin Ezer ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.