Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon Trendyol 1.Lig’de play-off şampiyonu olarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Karadağ’ın da 1.Lig ekibi Sarıyer’le anlaştığı öğrenildi.
Çorum FK’nın sezon başı hazırlık kamplarına katılan ve geçen sezon aldığı 9 aylık bahis cezası 9 Ağustos itibariyle biten Eren Karadağ’ın Sarıyer’le sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Eren Karadağ, Çorum FK formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 9 gol-9 asistlik skor performansı sergiledi.
Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’dan Eze, İbrahim Sehic, Joseph Attamah ve Hasan Emre Yeşilyurt’u da kadrosuna katmıştı.
Muhabir: Haber Merkezi