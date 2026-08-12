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Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’dan Eze, İbrahim Sehic, Joseph Attamah ve Hasan Emre Yeşilyurt’u da kadrosuna katmıştı.

Çorum FK’nın sezon başı hazırlık kamplarına katılan ve geçen sezon aldığı 9 aylık bahis cezası 9 Ağustos itibariyle biten Eren Karadağ’ın Sarıyer’le sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon Trendyol 1.Lig’de play-off şampiyonu olarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Karadağ’ın da 1.Lig ekibi Sarıyer’le anlaştığı öğrenildi.

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