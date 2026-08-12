Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan bazı spor tesislerinin bakımsız ve temizlenmemiş hali, spor severlerin tepkisine neden oluyor.

Çorum Atatürk Spor Salonu yanında bulunan tenis kortları ile basketbol potalarının yer aldığı alanın çöplerle dolu olması dikkat çekiyor. Spor yapmak için bölgeye gelen gençlerin yoğun olarak kullandığı alanlarda gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının yapılmaması, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Özellikle basketbol sahası ve tenis kortu çevresinde biriken çöpler, tesislerin kullanım kalitesini olumsuz etkilerken ortaya çıkan görüntü spor tesislerine yakışmıyor.

Çorumlu gençlerin ve spor severlerin uğrak noktalarından biri olan alanların daha düzenli, temiz ve kullanışlı hale getirilmesi için yetkililerin gerekli çalışmaları yapması bekleniyor.