Son günlerde transfer bombalarını peş peşe patlatarak dikkatleri üzerine çeken Çorum FK’nın gündemine İtalyan devi Milan’da oynayan Warren Bondo’yu aldığı belirtildi.

İtalyan basınında da yer alan haberlere göre, Çorum FK, 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Warren Bondo için Milan’a teklifte bulundu. Milan’ın teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçen sezonu İtalya’nın Cremonese takımında kiralık olarak geçiren Warren Bondo, 27 lig maçında 1.770 dakika, İtalya Kupası’nda ise 1 maçta 30 dakika süre alırken, gol ve asist üretemedi.