Çorum FK’nın formasını en çok giyen futbolcu olarak kulüp tarihine geçen ve takımdan ayrılması gündemde olan Atakan Akkaynak’ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, transfer görüşmesi yapması için izinli olan 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu bugün eşiyle birlikte araçlarında seyir halindeyken, Kastamonu’nun Tosya ilçesi sınırları içerisinde, Organize Sanayi Bölgesi civarında trafik kazası geçirdi. Atakan’ın kolunun kırıldığı ve eşiyle birlikte genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Atakan’ın bu sezon Süper Lig’e dönme mücadelesi veren 1.Lig ekibi Kayserispor’a görüşme halinde olduğu ve transferde önemli bir mesafe kat edildiği bilgisine ulaşıldı. Atakan Akkaynak transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Kayseri ekibinin geçen sezonu Bandırmaspor’da geçiren Hikmet Çiftçi ile de temas halinde olduğu belirtildi.

Çorum FK’da geçirdiği 5 sezonda 2.Lig ve 1.Lig play-off şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden Atakan Akkaynak, kırmızı-siyahlı formayı 154 resmi maçta giyerken, 14 gol-7 asistlik skor performansı sergiledi.