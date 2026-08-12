Arca Çorum FK’nın bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olması, kentte spor basını açısından da yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu kapsamda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Çorum’da gazetecilerle bir araya gelerek yeni sezon öncesi bilgilendirmelerde bulundu.

Real Rezidans Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya TSYD Çorum İl Temsilcisi Selahattin Ezer de katıldı. Toplantıda konuşan Kemal Çağlayan, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de mücadele edecek olmasıyla birlikte spor gazetecilerinin stadyumda ve stadyum dışında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Çağlayan, Süper Lig seviyesinde basın mensuplarının görevlerini daha sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için uygulanacak akreditasyon, saha ve tribün kuralları başta olmak üzere çeşitli konularda gazetecileri bilgilendirdi.

Spor gazetecilerinin sahip olduğu haklara da değinen Çağlayan, yeni sezonda yaşanabilecek sorunların çözümü ve mevcut eksikliklerin giderilmesi konusunda TSYD olarak gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Çorum’da görev yapan spor gazetecilerinin yeni sezonla birlikte karşılaşabileceği ihtiyaç ve talepler de ele alındı.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte Çorum’da spor basınının da yeni bir döneme gireceği belirtilirken, TSYD’nin sezon boyunca gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında destek vermeye devam edeceği kaydedildi.