Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ve Amasya Suluova Belediyesi tarafından 18.Suluova Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen Şampiyon Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda heyecan sona erdi. Suluova Kapaklı Mesire Alanı’nda gerçekleşen şampiyonada 313 minik pehlivan mücadele etti. 10 sıklette gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorum’u temsil eden minik güreşçilerden 35 kiloda Abdullah Emin Yıldırım Türkiye ikincisi, ikiz kardeşi Muhammed Emir Yıldırım ise Türkiye üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.

Muhabir: RIFAT KARA