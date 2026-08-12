Çorumlu milli sporcu Hikmet Burhan Kaya, Romanya’nın Buftea kentinde düzenlenecek 2026 Balkan Endurance Şampiyonası’nda Türkiye ve Çorum’u temsil edecek.

Endurance branşında milli takıma seçilen Kaya, Irsai Oliver isimli atıyla 120 kilometrelik dayanıklılık yarışında mücadele edecek.

Son 6 yılda 3. kez Balkan Şampiyonası Milli Takım kadrosuna seçilen Kaya, uluslararası organizasyonlarda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, takım ve ferdi kategorilerde de önemli dereceler elde etti.

Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü sporcusu Hikmet Burhan Kaya, Romanya’da Türkiye adına kürsü mücadelesi verecek.