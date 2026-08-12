Arca Çorum FK yönetiminden bir heyet, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer’i ziyaret etti.

Asbaşkan Feyyaz Gökel, Basın Sözcüsü Gökhan Kerman, Altyapı ve Akademi Gelişimi Sorumlusu Sinan Özdilli, Sponsorluk ve Kurumsal İş Birlikleri ile Mali İşler Sorumlusu Haydar Eren Uyanıker ve Dış İlişkiler, Medya ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya’dan oluşan Çorum FK heyeti, kulübün yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem projeleri hakkında Defterdar Erkan Ciğer’e bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda asbaşkan Feyyaz Gökel ve basın sözcüsü Gökhan Kerman tarafından Erkan Ciğer’e isminin yazılı olduğu iki farklı model Çorum FK forması hediye edildi.

Defterdar Erkan Ciğer, Çorum FK Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, yeni sezon için Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulundu.