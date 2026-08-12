Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK, Muhamed Diomande bombasını patlattı. İskoçya devi Glasgow Rangers’tan daha önce prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Diomande transferi ile bir anda tüm gözler Çorum FK’nın üzerine çevrildi.

Bonservis bedeli ile Çorum FK tarihinin en pahalı oyuncusu olan Mohamed Diomande dinamizmi ve top kapma becerisiyle de dikkat çekiyor. Geçen sezon Glasgow Rangers formasıyla 31 lig maçında 1.720 dakika süre alan Mohamed Diomande 1 gol-4 asistlik skor performansı sergiledi. Deneyimli oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise 5 maçta 330 dakika oynadı ve 1 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu bu sezon ise İskoç ekibinde ligde ve Avrupa Ligi elemelerinde 1’er maçta 90’ar dakika forma giydi.

Diomande’ye geçen sezon başında Beşiktaş’ın 12 milyon Euro teklif etmesine rağmen transferi gerçekleştiremediği öğrenildi.