Erkeklerde, Türkiye voleybol liglerinin en üst ligi olan Efeler Ligi’nin fikstürü bugün İstanbul’da çekilecek. Çorum voleybol tarihinde Efeler Ligi’ne yükselen ilk takım olan Sungurlu Belediyespor’un da maç programı belli olacak.

2026-2027 sezonu SMS Grup Efeler Ligi fikstür çekimi Fişekhane’de, saat 11.00’de başlayacak ve Voleybol TV youtube kanalından canlı yayınlanacak. Fikstür çekimine Sungurlu ekibi adına İdari Menajer Mustafa Özdemir katılacak.

Efeler Ligi’nin 17 Ekim’de başlatılması planlanıyor.

Öte yandan fikstür çekim programında Çorum'u Kadınlar 2.Lig'inde temsil edecek olan Osmancık Belediyespor ile Arena Spor Kulübü'nün de rakibi ve grubu da belli olacak.