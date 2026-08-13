Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinde Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 21.30’da başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Adana bölgesinden Furkan Ürün ile Sakarya bölgesinden Suat Güz yapacak. Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN 6 MAÇINI YÖNETTİ

Batuhan Kolak Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 6 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 2022-2023 Sezonunda evinde Sivas Dört Eylül Belediye’yi 3-0, 2024-2025 Sezonunda deplasmanda Ankaraspor’u 4-0, geçen sezon da sahasında Iğdır FK’yı 3-1 yendi. 2024-2025 Sezonunda, sahasında Amedspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK, yenilgilerinde ise 2021-2022 Sezonunda evinde Sivas Dört Eylül Belediye’ye, 2022-2023 Sezonunda da İstanbul’da Esenler Erokspor’a 2-0 kaybetti.

GALATASARAY 4’TE 4 YAPTI

Batuhan Kolak, Galatasaray’ın ise 4 maçını yönetti. Sarı-kırmızılı takım bu maçların tamamını kazanırken, 2024-2025 Sezonunda Göztepe’yi (D) 2-0, geçen sezon ise Eyüpspor’u (D) 2-0, Başakşehir FK’yı 3-0 ve Gençlerbirliği’ni (D) 2-1 yendi.