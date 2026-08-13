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Tecrübeli futbolcunun Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştığı öğrenildi.

Açıklamada, Ferhat Yazgan’ın kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emeklere dikkat çekilerek, elde edilen şampiyonluklarda sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür edildi.

Kulüpten "Teşekkürler Kaptan" başlıklı yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ferhat Yazgan ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği bildirildi.

4 yıldır Çorum FK forması giyen kaptan Ferhat Yazgan ile ayrılık resmiyet kazandı.

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