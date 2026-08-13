4 yıldır Çorum FK forması giyen kaptan Ferhat Yazgan ile ayrılık resmiyet kazandı.
Kulüpten "Teşekkürler Kaptan" başlıklı yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ferhat Yazgan ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, Ferhat Yazgan’ın kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emeklere dikkat çekilerek, elde edilen şampiyonluklarda sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür edildi.
Tecrübeli futbolcunun Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştığı öğrenildi.
Muhabir: RIFAT KARA