Sungurlu Belediyespor’un yer aldığı Efeler Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı. Kırmızı-Siyahlılar sezonun ilk maçında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Fişekhane'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın başarısında kulüplerin en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın büyük katkısı var. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, fair play ölçüleri içinde güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

17 EKİM’DE BAŞLIYOR

Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un yer aldığı Efeler Ligi’nde yeni sezonun 17 Ekim’de oynanacak 1.hafta maçları ile başlayacağı duyuruldu.

Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 10 Ocak 2027'de oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlayacak. Normal sezon 4 Nisan Pazar günü sona erecek. Ligde play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.

Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk hafta maçında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Lig’de oynanacak diğer 1.hafta maçlarında ise Halkbank ile Galatasaray, Fenerbahçe ile Ziraat Bankkart, Altekma ile Spor Toto, İstanbul Gençlik ile Gaziantep Gençlik, Onikişubat Belediyespor ile Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor ile Alanya Belediyespor kozlarını paylaşacak.

Sungurlu Belediyespor'un ilk yarı maç fikstürü ilerleyen saatlerde duyurulacaktır.