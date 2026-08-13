Arca Çorum FK ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Burak Çoban’ın yeni adresi belli oluyor.

Edinilen bilgilere göre Çorum temsilcisiyle yollarını ayıran Burak Çoban, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Vanspor, hücum hattına tecrübeli bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. Burak Çoban ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncunun, resmi sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından Vanspor’a katılması bekleniyor.