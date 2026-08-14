PAF Ligi’nde ilk kez mücadele eden Arca Çorum FK U19 takımı, 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kırmızı-Siyahlılar, henüz 1. dakikada Atakan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Galatasaray oyunun kontrolünü ele aldı. Sarı-Kırmızılı ekip bulduğu gollerle skoru lehine çevirirken, mücadele 9-1 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Arca Çorum FK U19 takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği PAF Ligi’ndeki ilk maçından tarihi farkla mağlup ayrıldı.

SAHA: Florya Metin Oktay Tesisleri.

HAKEMLER: A.Talha Tosun, Baran Taşdeler, Talha Tilki.

GALATASARAY U19: Cem Efe, Yusuf, Abdulsamet, Ali Emir, Yusuf Dağhan, Onur Kağan, Arda, Necati, Ada, Eyüp Can, Furkan.

YEDEKLER: Atakan, Kaan, Ferhat, Abdullah Satılmış, Mustafa Kaan, Kuzey, Kartal, Mehmet Can, Abdullah Kolazlı, A.Metin.

ARCA ÇORUM FK U19: Toprak, Gökalp, Muhammet, Çınar Neşe, Atakan Can, Furkan, Egemen, Ozan, Çınar Temir, Cavit, Efe.

YEDEKLER: Batın, A.Miraç, Çınar Güven, Poyraz, Adem Efe, Yiğit Kaya, Yusuf, Ömer Efe, Korkmaz.

GOLLER: Dk.1 Atakan (Çorum FK), Dk.20 Arda, Dk.26 ve 28 Ada Yüzgeç, Dk.53 ve 70 Eyüpcan, Dk.76 Abdullah, Dk.78, 81 ve 88 Ada Karatepe (Galatasaray)