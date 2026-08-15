Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinen Çorum FK, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Çorum FK taraftarları deplasmanda oynanan karşılaşmanın heyecanını birlikte yaşadı. Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde yayınlanan karşılaşmayı birlikte izleyen kırmızı-siyahlı taraftarlar, 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşadı. Beraberlikle sonuçlanan zorlu mücadelenin ardından Çorum FK taraftarları, takımlarının sergilediği performanstan dolayı büyük bir sevinç yaşadı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ve protokol üyeleri de karşılaşmayı taraftarlarla birlikte izledi.



"Yolun sonu inşallah başarı gözüküyor, şampiyonluk gözüküyor"

Karşılaşma öncesinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Bugün Çorum tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. 2026-2027 yılı Süper Lig sezonunun ilk maçında geçen sezonun son şampiyonu Galatasaray'la Çorum FK'mızın maçı, sezonun açılış maçı. Biz de Çorum Belediyesi olarak Millet Bahçesi Sosyal Tesisimizde bu ilk maçımızı vatandaşlarımıza izletmek istedik. Bunun için organizasyonumuzu yaptık. Bugün de gerçekten vatandaşlarımız, Çorum FK'lı taraftarlarımız, hemşehrilerimiz ciddi anlamda teveccüh gösterdiler. Gördüğünüz gibi hem içerisi hem dışarısı oldukça dolu. Burada da inşallah puan ya da puanlarla dönerek sezona da iyi bir başlangıç yapmış olacağız. Yolun sonunda başarı, şampiyonluk gözüküyor" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı