Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri, Çorum FK’nın eski başkanlarından Zeki Gül, Arca Çorum FK’nın ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’deki ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalması üzerine yaptığı açıklamada, büyük bir gurur yaşadığını ifade etti.

Aynı zamanda o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’yı 3.Lig’e çıkartan başkan olarak da kulüp tarihine geçen Zeki Gül, Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş’ı bırakıp sadece Çorum FK taraftarı olduğunu dile getirirken, ““Sekiz buçuk yıl başkanlığını yaptığım, yaz, kış, iç saha, deplasman acı tatlı bir çok hatıramız olan Çorumspor’umuzun Süper Lig’deki ilk maçında Galatasaray ile her türlü hakem oyununa rağmen 2-2 beraberliğini tebrik ediyorum. Çocuğunun büyüyüp en iyi üniversiteyi başarıyla bitirmesinin gururunu yaşıyorum. Bununla birlikte çocukluğumdan beri taraftarı olduğum Beşiktaş’a veda ediyorum. Hemşehrilerimi, İstanbul takımlarını tutmak yerine kendi memleketimizin takımının taraftarı olmaya davet ediyorum” dedi.

BU KÜLÜP 1997’DE KURULDU!

Zeki Gül, tüm uyarılara rağmen kulübün logosundaki kuruluş yılının 2018 olarak kalmaya devam ettiğine de vurgu yaparken, “Ayrıca tekraren belirtmek isterim. Bu takımın kuruluş tarihi 2018 değil. 1997’dir. Mazisi olmayanın âtisi olmaz. Tekraren başarılar, tebrikler” dedi.