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Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedye ile terk eden deneyimli stoperin yerine 75. dakikada Arda Şengül oyuna dahil oldu.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’deki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştığı mücadelede Kırmızı-Siyahlıların Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic sakatlık yaşadı.

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