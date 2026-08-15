Arca Çorum FK’nın Süper Lig’deki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştığı mücadelede Kırmızı-Siyahlıların Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda takım arkadaşı Marcos Felipe’nin kramponunun yüzüne gelmesi sonucu yerde kalan Smolcic, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi.
Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedye ile terk eden deneyimli stoperin yerine 75. dakikada Arda Şengül oyuna dahil oldu.
Smolcic’in durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Muhabir: RIFAT KARA