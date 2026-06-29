Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, oyun sistemlerine uygun hangi futbolcularla yola devam etmeleri gerektiği üzerinde çalıştıklarını ifade ederken, Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin takımda kalacağını açıkladı.

Kartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Tabii ki gidenler olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Adı Arca Çorum FK ile de anılan ve Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Çorumlu 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da kiralık olarak geçirdi.