Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Kulübün adı özellikle sosyal medyada her gün farklı isimlerle anılırken, prensip anlaşmasına varılan oyunculara hafta içerisinde imza attırılması bekleniyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın İstanbul’dan yürütülen transfer çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 6-7 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor. Kırmızı-silahlı taraftarlar her gün sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde farklı isimler okumalarına karşılık heyecanla resmi açıklamayı bekliyorlar. Kulübe yakın kaynaklar transferlerin topluca açıklanacağını belirtirken, 3 Temmuz’da Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde yapılacak sezonun ilk antrenmanı öncesinde, bugüne kadar anlaşma sağlanan oyuncuların açıklanmasına dair bir beklenti var.

Öte yandan, transfer çalışmaları devam ederken gönderilecek oyuncularla ilgili de titiz bir görüşme trafiği yürütüldüğü belirtiliyor. Açıklanan 28 kişilik Topuk Yaylası kampı kadrosunda yer alan birçok oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu oyuncuların sözleşmelerinin devam etmesi yönetimin işini zorlaştırıyor.