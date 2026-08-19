Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan Çorumlu minik taraftar Göktuğ ve ailesiyle Fenerbahçe-Lyon maçında bir araya geldi.

Yaşanan olayın ardından Göktuğ’un ailesine ulaşan Başkan Savaş Balçık, minik taraftarın yanında olduğunu göstermiş ve Göktuğ’un eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını üstlenmişti.

Balçık, bu kez Göktuğ ve ailesini Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasında ağırladı. Maç öncesinde bir araya gelen Balçık ve Göktuğ’un buluşması, yaşanan olayın ardından anlamlı bir görüntü oluşturdu.

Minik taraftar Göktuğ’un Fenerbahçe sevgisine destek veren Balçık’ın bu jesti, sporda çocukların ve taraftarların mutluluğunun ön planda tutulması açısından dikkat çekti.