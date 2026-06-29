14 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada sona gelindi. Yaklaşık 1.5 ay süren Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda önceki gün yarı final maçları oynandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan günün ilk yarı final maçında Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik ile Kalehisar Kardeşler İveco karşı karşıya geldi.

FORA & BARKOÇ İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Maçın ilk 15 dakikası golsüz geçilirken, 17.dakikada Fora & Barkoç takımından Osman kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçı 1 kişi eksik oynayan Fora & Barkoç takımı 50.dakikada Ali Koçak, 60+2.dakikada ise Yasin’in golleri ile maçı kazanarak ilk finalist olmayı başardı.

YILDIRIM HIZ KESMEDİ

Mimar Sinan Sahası’nda oynanan günün ikinci yarı final maçında ise Alaca’nın iki temsilcisi Yıldırım İnşaat ile Çopraşıklı Deli Kadirspor kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan taraf Yıldırım İnşaat oldu. 9.dakikada Gökhan’ın golü ile 1-0 öne geçen Yıldırım İnşaat ikinci yarıda Metin ile bir gol daha bularak kritik maçı 2-0 kazanarak ikinci finalist oldu.

FİNAL HEYECANI 4 TEMMUZ’DA

Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik ile Yıldırım İnşaat Alaca arasında 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak final maçı saat 18.00’de başlayacak.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak karşılaşmanın ardından protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara ve özel ödüller takdim edilecek.