Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince, Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yapıldı. Çorumlu güreşçiler 2 şampiyonluk, 3 ikincilik, 4 üçüncülük madalyası kazanırken, şampiyonluk kupası Çorum’un oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda, 33 ilden 310 güreşçinin katılımıyla düzenlenen müsabakaları; Çorum Valisi Ali Çalgan’ın yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, kurum amirleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda güreş sever izledi.

Güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği ve çekişmeli geçen müsabakalarda Çorumlu güreşçilerden 60 kiloda Berat Veli Körpeş ile 65 kiloda Samet Aslan şampiyon olurken, 55 kiloda Muhiddin Kağan Karaca, 60 kiloda Mehmet Ali Boyraz ve 70 kiloda Talha Mert Özboyacı ikinciliği, 65 kiloda Yiğit Berat Aktaş, 70 kiloda Cemil Efe Türk, 75 kiloda Necati Bozkurt ve 85 kiloda Veysi Yaman ise üçüncülüğü elde ettiler.

Kilolarında dereceye giren güreşçiler ve illeri şöyle:

45-50 kilo: 1. Buğra Erdemir (Sivas), 2. Müslim İslamoğlu (Bursa), 3. E. Halis Çelik (Bolu), 3. Y. Ali Dinç (Artvin)

55 kilo: 1. Muhammed Gölha (Adana), 2.Muhiddin Kağan Karaca (Çorum), 3. Muhterem Gündoğdu (Ankara), 3.A. Bayram Tok (Samsun)

60 kilo: 1.Berat Veli Körpeş (Çorum), 2. M.Ali Boyraz (Çorum), 3. M.Baki Ayvalı (Amasya), 3. M.Mustafa Yiğit (Sivas)

65 Kilo: 1.Samet Aslan (Çorum), 2. Yiğit Demir (Amasya), 3. Yahya Saatçi (Sinop), 3. Y.Berat Aktaş (Çorum)

70. kilo: 1. M.Emin Temlioğlu (Tokat), 2.T.Mert Özboyaca (Çorum), 3.Cemil Efe Türk (Çorum), 3. Yusuf Keskin (Amasya)

75 kilo: 1.Hamza Çiçek (Samsun), 2.Ahmet Kara (Samsun), 3.Necati Bozkurt (Çorum), 3.Ziya Emre Köksal (Samsun)

80 kilo: 1.Emin Kaymak (Sivas), 2. Egemen Türkay Bayram (Samsun), 3.Eymen Özel (Bartın), 3.Buğra Yalçın (Tokat)

85 kilo: 1.Mümin Korucu (Artvin), 2.Batuhan Sarıkaya (Sivas), 3.Veysi Yaman (Çorum), 3.Talha apaydın (Tokat)

90 kilo: 1.Egehan Lütfi Pehlivan (Sivas), 2.Selahattin Efe Demircan (Samsun), 3. A.Baran Yamanoğlu (Samsun), 3.Poyraz Dereli (Sinop)

90-110 kilo: 1.Salih Fırat Malak (Tokat), 2. Taner Özaral (Adana), 3.Mustafa Aktaş (Bursa), 3.Berke Atlı (Samsun)

Takımlar genel klasmanında ise 120 puanla Çorum şampiyonluğu elde ederken, Sivas 110 puanla ikinci, Samsun 95 puanla üçüncü oldu.

Kilolarında dereceye giren güreşçilere madalya, takımlara ise kupa verildi.