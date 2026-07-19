Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde 30 metre yüksekten düşerek hayatını kaybeden paraşütçünün anısına uçuş gerçekleştirilecek.

Oğuzlar’da gerçekleştirilen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenliklerinin ilk gününde paraşütüyle uçuş yapan Bayram Kurt, yaklaşık 30 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Alınan karar doğrultusunda şenliğin birinci gününde yapılması planlanan etkinlikler iptal edildi.

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, hayatını kaybeden paraşütçü anısına paraşütçüler tarafından uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Cebeci, "Bugün Oğuzlar Tekke Yaylası'nde Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenliklerinini yaparken talihsiz bir olayla kaşılaştık. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, 3 yıldır tanıdığımız bir kardeşimiz Bayram Kurt bir hata sonucu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet olsun. Çok üzgünüm. Türkiye’nin dört bir yanından gelen paraşütçü arkadaşlarımızın ortak görüşü olarak Bayram kardeşimizin anısına uçuş gerçekleşecektir. Tekrar arkadaşımızın mekanı cennet olsun" dedi.

Muhabir: RIFAT KARA