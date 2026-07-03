CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz, iktidarın uluslararası kamuoyuna kusursuz bir görüntü sunma çabasının, vatandaşın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları ortadan kaldırmadığını söyledi.

Zirve güzergâhlarında yapılan çalışmaların tek başına eleştiri konusu olmadığını, asıl meselenin bu hizmet anlayışının yalnızca belirli dönemlerde ortaya çıkması olduğunu ifade eden Talip Karadeniz, “Vatandaş yıllardır bozuk yolların, altyapı eksikliklerinin ve ihmal edilen mahallelerin kalıcı olarak iyileştirilmesini bekliyor. Uluslararası bir toplantı öncesinde gösterilen hassasiyet, yılın her günü vatandaş için de gösterilmelidir. Devlet, sadece misafirler için değil, kendi insanı için de aynı özeni göstermelidir” dedi.

“ALGIYLA DEĞİL, GERÇEKLERLE YÖNETİN”

Karadeniz, bazı bölgelerin görüntüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Yoksulluğu gizlemek, yoksulluğu ortadan kaldırmaz. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve işsizlik vatandaşın her gün yaşadığı gerçeklerdir. Türkiye'nin ihtiyacı algı yönetimi değil, üretimi ve refahı artıracak kalıcı politikalardır.”

“DEMOKRATİK HAKLAR KISITLANMAMALIDIR”

NATO Zirvesi sürecinde uygulanan eylem ve gösteri yasaklarını da eleştiren Karadeniz, şunları söyledi:

“Demokratik bir ülkede vatandaşın düşüncesini özgürce ifade edebilmesi temel bir haktır. Güvenlik tedbirleri alınırken hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşılmamalıdır. Eleştiriyi bastırmak yerine dinleyen ve çözüm üreten bir anlayış benimsenmelidir.”

“TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNÜN”

Karadeniz açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İktidarı at gözlüklerini çıkararak vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, adalet beklentisini ve sosyal sorunları görmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin geleceği, geçici vitrin çalışmalarıyla değil; şeffaf, adil ve halkın ihtiyaçlarını önceleyen politikalarla inşa edilebilir.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ