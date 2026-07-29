Karadeniz, yaptığı açıklamada CHP'nin kendileri için yalnızca bir siyasi parti değil, yıllarca emek verdikleri büyük bir aile olduğunu belirterek, parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduklarını söyledi.

Yıllar boyunca seçim çalışmalarında, teşkilat faaliyetlerinde ve parti organizasyonlarında gönüllü olarak görev yaptıklarını ifade eden Karadeniz, "Biz bu partinin sadece tabelasını değil, yükünü de taşıdık." dedi.

Partiden ayrılma kararının siyasi hayatlarının en zor kararlarından biri olduğunu dile getiren Karadeniz, ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve partinin geldiği noktayı değerlendirerek yeni bir siyasi yolda yürümeye karar verdiklerini kaydetti.

Karadeniz, CHP üyeliklerini sonlandırdıklarını belirterek, mücadelelerini "Yeni Parti" çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında yeni siyasi hedeflerine de değinen Karadeniz, "Bizim mücadelemiz tam bağımsız Türkiye içindir. Cumhuriyet içindir. Oğuzlar'ın esnafı, gençleri, kadınları ve üreten çiftçisi içindir. Milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için mücadelemizi yeni partimizde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Oğuzlar ilçesinde kayıtlı 204 üyesi bulunduğunu belirten Karadeniz, bunlardan 190'ının istifa ederek "Yeni Parti"ye katıldığını açıkladı.

Basın açıklaması, "Yeni partimiz hayırlı olsun, yeni partimiz uğurlu olsun." sözleriyle sona erdi.