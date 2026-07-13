Ceviz diyarı Oğuzlar’da “3. Oğuzlar Yamaç Paraşütü Festivali ve Tekke Yaylası Şenlikleri” bu hafta sonu yapılacak.

Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kültür ve turizm şehri Oğuzlar’a tüm Çorumluları davet ettiklerini bildirdiler.

Kamp kayıtları 17 Temmuz 2026 Cuma günü yapılacak, açılış ise 18 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek. ATV safari, yamaç paraşütü ve Obruk Barajı’ndaki su sporları programları Pazar akşamına kadar devam edecek.

20 Temmuz Pazartesi günü ise spor etkinlikleri programlandı.