Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, CHP’nin demokratik gelenekleri güçlü bir siyasi parti olduğunu belirterek, yaşanan süreçlerin sağduyu ve ortak akılla aşılacağını söyledi.

İlçe Başkanı Karadeniz, CHP’nin kuruluşundan bugüne kadar birçok zorlu süreci geride bıraktığını ifade ederek, partinin temel gücünün örgütlerinden ve halkla kurduğu bağdan geldiğini kaydederek: “Cumhuriyet Halk Partisi, kararlarını demokratik mekanizmalarla alan, üyelerinin ve örgütlerinin iradesine değer veren bir partidir. Bugün de aynı anlayışla hareket edilmeli ve partimizin geleceği ortak akılla şekillendirilmelidir” dedi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Talip Karadeniz, siyasi tartışmaların vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntılarının önüne geçmemesi gerektiğini söyleyerek: “Pazarda, çarşıda, tarlada ve iş yerlerinde vatandaşlarımızın en büyük gündemi hayat pahalılığıdır. CHP olarak enerjimizi iç çekişmelere değil, halkın sorunlarına çözüm üretmeye ayırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

CHP'nin değişim ve yenilenme kapasitesi yüksek bir parti olduğunu belirterek, tüm örgütlerin ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydeden Karadeniz: “Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Birlik ve dayanışma ruhunu koruyarak, örgütlerimizin emeği ve halkımızın desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. CHP, Türkiye'nin demokratik geleceğinin en güçlü teminatlarından biridir” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ