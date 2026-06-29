2024-2025 sezonunda Adanaspor’dan Arca Çorum FK’ya transfer olan ve Kırmızı-Siyahlı formayı 2 sezondur terleten 28 yaşındaki kaleci Ahmet Kıvanç’ın yeni adresi belli oldu.

Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasının ardından takımla yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ahmet Kıvanç’a Bursaspor kancayı taktı. Bursa gazetelerinden Olay Medya’dan Bursaspor muhabiri Emre Kurtbay’ın haberine göre, 1.Lig ekibi Bursaspor, Çorum FK’nın deneyimli file bekçisi Ahmet Kıvanç ile prensip anlaşmasına vardı.

1.89 cm boyundaki deneyimli eldiven geçtiğimiz sezon Çorum FK forması ile toplamda 7 maça çıkarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Kıvanç 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

Özellikle geçen sezonun başında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



Muhabir: RIFAT KARA