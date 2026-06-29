Okulların tatile girmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Açılış programına Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Atatürk Spor Salonu Amiri Bülent Kaçmaz, spor şube müdürleri, antrenörler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, sporcuların branş geçiş gösterisiyle devam etti. Ardından Yaz Spor Okulları'nı tanıtan görsel video katılımcılarla buluştu.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, çocukların yaz tatilini spor yaparak değerlendirmelerinin önemine dikkat çekerek, sporun sağlıklı nesillerin yetişmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl Yaz Spor Okulları kapsamında 24 farklı branşta uzman antrenör kadrosuyla öğrencilere eğitim verecek. Yaz döneminde açılan branşlar arasında atletizm, dart, muay thai, voleybol, jimnastik, badminton, güreş, tenis, kick boks, karate, hokey, futbol, yüzme, tekvando, halter, masa tenisi, bilardo, basketbol, hentbol, judo, boks, özel sporcular, halk oyunları ve modern pentatlon yer alıyor.

Yaz Spor Okulları'nın, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri, spor kültürü kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.