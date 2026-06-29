NTVSpor’un haberine göre, Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek Çorum FK, dikkat çeken bir transfere imza atmak üzere. Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'un eski futbolcusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, yaz transfer dönemine flaş bir takviyeyle giriyor.

ÇORUM FK, BERO İLE BÜYÜK ORANDA EL SIKIŞTI

Çorum FK, 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giyen Matus Bero'yu renklerine bağlıyor. Kırmızı-Siyahlılar Slovak orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

3 yıllık Bochum macerasını sonlandırmaya hazırlanan 30 yaşındaki Matus Bero, Alman ekibinde kaptanlık görevini de üstleniyordu.

MATUS BERO'NUN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1939 dakika süre alan Bero, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.