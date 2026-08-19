Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye Finalleri, Amasya’da başladı.

Türkiye finallerinde Çorum, hem kız hem de erkek takımıyla mücadele ediyor. Çorum kız takımı Bingöl ve Sivas ile birlikte A Grubu’nda yer alırken, erkek takımı ise Manisa ve Denizli ile B Grubu’nda mücadele ediyor.

İlk günü BAY geçen Çorum ekipleri, yarın Türkiye finallerindeki ilk maçlarına çıkacak.

Çorum kız takımı saat 10.00’da Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda Sivas ile karşılaşacak. Çorum erkek takımı ise saat 11.30’da Amasya Spor Salonu’nda Denizli ile mücadele edecek.